Володин выступил за ограничение дистанционного обучения в школах России
Дистанционные форматы обучения в школах должны применяться только в тех ситуациях, когда невозможно очное присутствие учеников. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, дистанционное обучение возможно из-за сильных морозов, распространения вирусных заболеваний, а также для обеспечения мер безопасности.
Володин отметил, что дистанционное образование никогда не заменит классическое. Так, по его словам, некоторые дисциплины невозможно освоить качественно дистанционно. Также он подчеркнул, что далеко не все семьи могут купить компьютер, а также обеспечить тишину во время занятий.
Ранее Московский Политех в целях профилактики распространения кори перевел 11 групп студентов на дистанционное обучение. В пресс-службе института пояснили, что по последней информации Роспотребнадзора диагноз студента, у которого подозревали корь, не подтвердился, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 041 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 752 / сут.
- СМИ: Китай создает кибероружие, способное контролировать вражеские спутники
- Марочко назвал маловероятным контрнаступление ВСУ в ближайшие две недели
- СМИ: БПЛА-камикадзе ВСУ упал на трактор в Курской области
- Украинских депутатов проверят на наличие крымских активов
- СМИ: Российский спецназ уничтожил колонну техники ВСУ под Донецком
- СМИ: Запрет на экспорт авто в Россию отразится на предприятиях Японии
- Немецкая делегация привезет в Крым гумпомощь для новых регионов России
- Беспилотник ВСУ упал на жилой дом в Брянской области
- Роспотребнадзор сообщил, что в Приморье двое детей заболели корью
- Утечка газа и пожар произошли в жилом доме в Волгограде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru