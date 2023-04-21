Володин выступил за ограничение дистанционного обучения в школах России

По его словам, дистанционное обучение возможно из-за сильных морозов, распространения вирусных заболеваний, а также для обеспечения мер безопасности.

Володин отметил, что дистанционное образование никогда не заменит классическое. Так, по его словам, некоторые дисциплины невозможно освоить качественно дистанционно. Также он подчеркнул, что далеко не все семьи могут купить компьютер, а также обеспечить тишину во время занятий.

Ранее Московский Политех в целях профилактики распространения кори перевел 11 групп студентов на дистанционное обучение. В пресс-службе института пояснили, что по последней информации Роспотребнадзора диагноз студента, у которого подозревали корь, не подтвердился, сообщает «Радиоточка НСН».

