Володин: В гараж Госдумы поступили первые российские машины

Так, по словам Володина, депутаты пересядут на отечественные авто уже с нового года. Он уточнил, что замена думского автопарка будет идти постепенно. Сейчас в гараж Госдумы привезли Lada Vesta.

Кроме того, Володин рассказал о планах закрепить за каждым депутатом отечественный автомобиль. Депутатам выделят авто марок «Москвич», «Лада» и «Аурус».

Ранее стало известно, что в 2023 году россияне чаще всего заказывали по параллельному импорту автомобили Hyundai и Kia, напоминает «Радиоточка НСН».

