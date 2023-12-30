Володин: В гараж Госдумы поступили первые российские машины
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в гараж Госдумы поступили первые российские машины.
Так, по словам Володина, депутаты пересядут на отечественные авто уже с нового года. Он уточнил, что замена думского автопарка будет идти постепенно. Сейчас в гараж Госдумы привезли Lada Vesta.
Кроме того, Володин рассказал о планах закрепить за каждым депутатом отечественный автомобиль. Депутатам выделят авто марок «Москвич», «Лада» и «Аурус».
Ранее стало известно, что в 2023 году россияне чаще всего заказывали по параллельному импорту автомобили Hyundai и Kia, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru