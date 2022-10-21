Володин сообщил о решении взять шефство над военными городками

Он также поручил парламентариям взять на контроль в регионах, которые они представляют, реализацию положений и нормативных актов, касающихся вопросов частичной мобилизации.

Ранее Володин заявил, что отцы трёх и более детей должны быть освобождены от мобилизации. По его словам, по данному вопросу поступает много обращений, в связи с чем его обсудили с руководством Минобороны России, более 9500 отцов вернулись домой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

