Володин сообщил о решении взять шефство над военными городками

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале заявил, что было принято решение взять шефство над военными городками.

Ранее он предложил депутатам заняться решением проблем учреждений здравоохранения, образования, культуры, а также благоустройства территорий в военных городках.

По его словам, речь идет о финансовом и парламентском контроле.

Володин заявил, что многодетные отцы освобождены от частичной мобилизации

Он также поручил парламентариям взять на контроль в регионах, которые они представляют, реализацию положений и нормативных актов, касающихся вопросов частичной мобилизации.

Ранее Володин заявил, что отцы трёх и более детей должны быть освобождены от мобилизации. По его словам, по данному вопросу поступает много обращений, в связи с чем его обсудили с руководством Минобороны России, более 9500 отцов вернулись домой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпецоперацияМобилизацияВячеслав Володин
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