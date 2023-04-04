Володин: Система ЕГЭ, которую некоторые продолжают хвалить, несет изъяны
Система ЕГЭ, которую некоторые продолжают защищать и хвалить, несёт в себе изъяны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что ребята чаще всего выбираю обществознание в качестве экзамена, потому что его легче сдавать
«Но только с этим обществознанием никто не пойдёт на инженерную специальность», - сказал Володин.
О том, что в этом году никаких изменений в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) не будет, ранее заявила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова. Сообщение опубликовано на официальной странице Министерства просвещения России в социальной сети «ВКонтакте».
Также ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) каждый год совершенствуется, экзамен проходит объективно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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