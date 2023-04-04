Володин: Система ЕГЭ, которую некоторые продолжают хвалить, несет изъяны

Система ЕГЭ, которую некоторые продолжают защищать и хвалить, несёт в себе изъяны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

Он отметил, что ребята чаще всего выбираю обществознание в качестве экзамена, потому что его легче сдавать

«Но только с этим обществознанием никто не пойдёт на инженерную специальность», - сказал Володин.