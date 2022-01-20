Володин: закон об индексации пенсий могут принять в окончательном чтении в четверг

Закон об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года будет рассмотрен на пленарном заседании в четверг. Если депутаты его одобрят, то он может быть принять сразу во втором и третьем чтении. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину в ближайшее время принять решение об индексации пенсий выше уровня инфляции - на 8,6%. После индексации средний размер страховой пенсии по старости в текущем году составит 18 984 рубля.

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Володин отметил, что норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года. Он добавил, что необходимые средства на это в бюджете есть.

Индексация призвана компенсировать пенсионерам дополнительные расходы из-за роста цен.

Зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова ранее заявила, что россияне с февраля будут получать одной выплатой пенсию в новом размере, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Вячеслав ВолодинПенсииИндексация
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