Володин призвал обсудить обязательную военную службу для депутатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал обсудить обязательное получение военной специальности гражданами, желающими трудиться на госслужбе или быть избранными депутатами. Об этом Володин заявил в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента, транслируемого на портале «Дума ТВ».

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«Нам надо начать обсуждать вопросы, связанные с тем, чтобы на государственную службу могли приходить отслужившие в армии, имеющие военную специальность. И только так», — подчеркнул Володин.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о случаях отправки повесток сотрудникам администрации главы государства. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияДепутатыГосдумаВячеслав Володин
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