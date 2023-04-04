Володин предложил ввести новые льготы на поступление в вузы для отслуживших в армии
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам рассмотреть возможность установления дополнительных льгот при поступлении в вузы для отслуживших в армии, передает РИА Новости.
Подобные меры Володин призвал обсудить в контексте повышения мотивации ребят идти служить в армию. Он отметил, что волонтеры такие льготы имеют.
«А те, кто в армии отслужил? Ну да... вы с этими льготами попробуйте поступить», - обратился он к депутатам.
В России 1 апреля, начался весенний призыв на срочную службе в Вооруженных силах. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. На срочную службу планируется призвать 147 тысяч человек. Также указ президента регламентирует увольнение со службы солдат, матросов, сержантов и старшин.
Военнослужащих по призыву не будут направлять в зону проведения специальной операции, заявил ранее руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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