Володин предложил ввести новые льготы на поступление в вузы для отслуживших в армии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам рассмотреть возможность установления дополнительных льгот при поступлении в вузы для отслуживших в армии, передает РИА Новости.

Подобные меры Володин призвал обсудить в контексте повышения мотивации ребят идти служить в армию. Он отметил, что волонтеры такие льготы имеют.

«А те, кто в армии отслужил? Ну да... вы с этими льготами попробуйте поступить», - обратился он к депутатам.

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В России 1 апреля, начался весенний призыв на срочную службе в Вооруженных силах. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. На срочную службу планируется призвать 147 тысяч человек. Также указ президента регламентирует увольнение со службы солдат, матросов, сержантов и старшин.

Военнослужащих по призыву не будут направлять в зону проведения специальной операции, заявил ранее руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛьготыРоссийская АрмияВячеслав Володин

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