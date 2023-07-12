Володин предложил установить разбитую технику НАТО у посольств стран, снабжающих ВСУ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости проработать вопрос организации выставки разбитой в зоне спецоперации техники НАТО, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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По его словам, с таким предложением выступили депутаты в годовщину Прохоровского сражения.

«Особенно интересно предложение установить сожжённую технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют её на Украину», — указал он, дав поручение Комитету по обороне обсудить с профильным министерством данную инициативу.

Зампредседателя Комитета по молодежной политике Владимир Исаков, в свою очередь, напомнил, что 80 лет назад уничтоженные Красной армией фашистские танки были выставлены в Москве.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил объявить спутниковую группировку США законной целью российских сил, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВыставкиТанкиВячеслав Володин

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