По его словам, с таким предложением выступили депутаты в годовщину Прохоровского сражения.

«Особенно интересно предложение установить сожжённую технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют её на Украину», — указал он, дав поручение Комитету по обороне обсудить с профильным министерством данную инициативу.

Зампредседателя Комитета по молодежной политике Владимир Исаков, в свою очередь, напомнил, что 80 лет назад уничтоженные Красной армией фашистские танки были выставлены в Москве.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил объявить спутниковую группировку США законной целью российских сил, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

