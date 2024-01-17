Володин предложил смягчить наказания за ненасильственные преступления
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости проанализировать правоприменительную практику и внести предложения по корректировке законодательства, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Он поручил комитетам Госдумы по государственному строительству и законодательству, по безопасности и противодействию коррупции, совместно с Генпрокуратурой и Верховным Судом РФ, подготовить предложения по смягчению наказания за ненасильственные преступления.
«Также необходимо привлечь комитет по экономической политике, поскольку речь идёт зачастую о преступлениях по экономическим статьям», – указал Володин, добавив, что необходимо учесть и предложения предпринимательского сообщества.
Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума во время весенней сессии в приоритетном порядке рассмотрит законопроекты о запрете так называемых треш-стримов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru