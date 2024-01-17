Володин предложил смягчить наказания за ненасильственные преступления

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости проанализировать правоприменительную практику и внести предложения по корректировке законодательства, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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Он поручил комитетам Госдумы по государственному строительству и законодательству, по безопасности и противодействию коррупции, совместно с Генпрокуратурой и Верховным Судом РФ, подготовить предложения по смягчению наказания за ненасильственные преступления.

«Также необходимо привлечь комитет по экономической политике, поскольку речь идёт зачастую о преступлениях по экономическим статьям», – указал Володин, добавив, что необходимо учесть и предложения предпринимательского сообщества.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума во время весенней сессии в приоритетном порядке рассмотрит законопроекты о запрете так называемых треш-стримов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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