Володин предложил проверить финансировавших ВСУ релокантов на госизмену

По его словам, россияне, которые уехали из страны и поддерживали Украину, финансируя ВСУ, сейчас хотят вернуться обратно. Володин назвал поступки этих людей «низменными и подлыми».

Накануне Володин предложил отправлять релокантов в Магадан. В ответ власти региона отказались принимать «предателей», которые критикуют Россию. Губернатор Магаданской области Сергей Носов назвал высказывания Володина стереотипами и клише и призвал от них избавиться, отмечает «Радиоточка НСН».

