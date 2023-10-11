Володин предложил проверить финансировавших ВСУ релокантов на госизмену

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости проверять релокантов на госизмену. Об этом спикер Госдумы сказал на закрытой части пленарного заседания.

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По его словам, россияне, которые уехали из страны и поддерживали Украину, финансируя ВСУ, сейчас хотят вернуться обратно. Володин назвал поступки этих людей «низменными и подлыми».

Накануне Володин предложил отправлять релокантов в Магадан. В ответ власти региона отказались принимать «предателей», которые критикуют Россию. Губернатор Магаданской области Сергей Носов назвал высказывания Володина стереотипами и клише и призвал от них избавиться, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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