Володин предложил проверить финансировавших ВСУ релокантов на госизмену
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости проверять релокантов на госизмену. Об этом спикер Госдумы сказал на закрытой части пленарного заседания.
По его словам, россияне, которые уехали из страны и поддерживали Украину, финансируя ВСУ, сейчас хотят вернуться обратно. Володин назвал поступки этих людей «низменными и подлыми».
Накануне Володин предложил отправлять релокантов в Магадан. В ответ власти региона отказались принимать «предателей», которые критикуют Россию. Губернатор Магаданской области Сергей Носов назвал высказывания Володина стереотипами и клише и призвал от них избавиться, отмечает «Радиоточка НСН».
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