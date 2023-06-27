Володин попросил проанализировать, кто пытался покинуть Россию в выходные

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к главе комитета по безопасности Василия Пискарева проанализировать, кто из занимаемых значимые должности лиц пытался вылететь из России в минувшие выходные, сообщает РИА Новости.

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Он отметил, что к этой работе следует привлечь правоохранительные органы, отметив, что за оставление страны в такой сложный период можно предусмотреть наказание.

«Все мы осуждаем тех, кто в сложный для страны момент покинул её, уехал... Недопустимо подобное предательство со стороны чиновников, которые живут за счёт налогов населения», - заключил спикер.

Ранее Володин заявил, что произошедший 24 июня вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер» был маршем тщеславия, передаёт «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЧиновникиРоссияПротестыГосдумаВячеслав Володин

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