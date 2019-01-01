Общество
Задача челленджа – ударом ноги с разворота открыть крышку от пластмассовой бутылки.
Волочкова сбила крышку от бутылки на пуантах
5 июля21:06
Российская балерина Анастасия Волочкова приняла участие в популярном флешмобе #bottlecupchallenge. Балерина сбила крышку от бутылки, стоя на пуантах. Результатом балерина поделилась в социальной сети, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
Пиар-менеджер Волочковой Наталья Ракицкая отметила, что сложный маневр у балерины получился с первого раза без подготовки.
Задача челленджа – ударом ноги с разворота открыть крышку от пластмассовой бутылки.
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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Анастасия Волочкова