Vogue назвал белые лосины трендом текущего года

Среди них в том числе итальянские марки Dolce & Gabbana и Ferragamo. К данному предмету гардероба также стали проявлять знаменитости, в том числе популярные стилисты.

В то же время модельеры предлагают сочетать белые лосины как со спортивной одеждой, так и с повседневными вещами.

Ранее актриса Орнелла Мути призналась, что уже десять лет носит одежду российского дизайнера. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

