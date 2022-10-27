Военнообязанные россияне поделились историями о прохождении погранконтроля в аэропорту

Редакция портала отметила случаи пропуска мужчин с повесткой из военкомата за рубеж. Один из россиян рассказал, что смог улететь из Шереметьево в Анталью при отсутствии справки из военкомата. Другой турист с категорией годности А в военном билете и московской пропиской написал о том, что смог беспрепятственно отправиться в Турцию. При этом в военкомате ему отказались выдать разрешение, сославшись на занятость.

Жители Санкт-Петербурга рассказали, что в воздушной гавани Пулково пограничники пропускают практически всех, отказывая лишь единицам. Однако один из соотечественников поделился историей о несостоявшейся рабочей поездке в Китай вопреки наличию обратного билета, приказа о командировке и сопроводительного письма от компании для Погранслужбы — у пассажира потребовали справку из военного комиссариата.

Сотрудники TourDom подчеркнули, что соотечественникам стали реже отказывать в выезде за рубеж, однако причины запретов туристам сотрудниками Погранслужбы заграничных путешествий доподлинно выяснить не представляется возможным.

Ранее глава Совета по правам человека в России Валерий Фадеев заявил, что ограничение выезда из России для мужчин является нарушением прав человека. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

