Военнообязанные россияне поделились историями о прохождении погранконтроля в аэропорту

Военнобязанные российские граждане рассказали в интернете об успешном прохождении погранконтроля в аэропорту для заграничных полетов вопреки своему статусу. Истории опубликованы на сайте TourDom.

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Редакция портала отметила случаи пропуска мужчин с повесткой из военкомата за рубеж. Один из россиян рассказал, что смог улететь из Шереметьево в Анталью при отсутствии справки из военкомата. Другой турист с категорией годности А в военном билете и московской пропиской написал о том, что смог беспрепятственно отправиться в Турцию. При этом в военкомате ему отказались выдать разрешение, сославшись на занятость.

Жители Санкт-Петербурга рассказали, что в воздушной гавани Пулково пограничники пропускают практически всех, отказывая лишь единицам. Однако один из соотечественников поделился историей о несостоявшейся рабочей поездке в Китай вопреки наличию обратного билета, приказа о командировке и сопроводительного письма от компании для Погранслужбы — у пассажира потребовали справку из военного комиссариата.

Сотрудники TourDom подчеркнули, что соотечественникам стали реже отказывать в выезде за рубеж, однако причины запретов туристам сотрудниками Погранслужбы заграничных путешествий доподлинно выяснить не представляется возможным.

Ранее глава Совета по правам человека в России Валерий Фадеев заявил, что ограничение выезда из России для мужчин является нарушением прав человека. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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