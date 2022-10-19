Во Владимировской области сотрудники полиции нашли пропавшего ребенка
Во Владимировской области в полицию обратились родители, у которых пропал 8-летний сын, сообщает телеканал «Зебра». Выяснилось, что ребенок ушел на прогулку, но с наступлением темноты не вернулся.
Сотрудники ОМВД по Александровскому району несколько часов обследовали территорию, где, предположительно, мог находиться ребенок. Его искали в поле и в лесу. Нашли в неожиданном месте.
«В результате ребенок был обнаружен инспектором ОПДН ОМВД России по Александровскому району лейтенантом полиции Анной Асташенко спящим в стоге сена. В настоящее время мальчик передан родителям», - говорится в сообщении регионального отдела МВД России.
Всего, по данным полиции Владимирской области, с начала сентября в правоохранительные органы поступило более 220 сообщений о пропавших без вести, больше 20 пропавших - дети. Все несовершеннолетние найдены живыми, подчеркнули в региональном управлении МВД.
Ранее трое взрослых и ребенок пропали под Хабаровском, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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