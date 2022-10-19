Во Владимировской области сотрудники полиции нашли пропавшего ребенка

Во Владимировской области в полицию обратились родители, у которых пропал 8-летний сын, сообщает телеканал «Зебра». Выяснилось, что ребенок ушел на прогулку, но с наступлением темноты не вернулся.

Сотрудники ОМВД по Александровскому району несколько часов обследовали территорию, где, предположительно, мог находиться ребенок. Его искали в поле и в лесу. Нашли в неожиданном месте.