Во Владимире состоится экстрим-гонка «Игры патриотов»

22 октября во Владимире вновь стартуют «Игры патриотов», сообщают региональные СМИ.

Отмечается, что участников ждет трасса протяженностью шесть километров с 20 препятствиями, среди которых скалодром, рвы и пятнашки.

Победят те, кто быстрее преодолеет дистанцию. Но важно пройти ее «чисто», потому что будут учитываться все временные штрафы.

Каждый участник заберет с собой памятные призы, победителей ждет призовой фонд в 200 000 рублей.

