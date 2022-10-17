Во Владимире состоится экстрим-гонка «Игры патриотов»
17 октября 202220:47
22 октября во Владимире вновь стартуют «Игры патриотов», сообщают региональные СМИ.
Отмечается, что участников ждет трасса протяженностью шесть километров с 20 препятствиями, среди которых скалодром, рвы и пятнашки.
Победят те, кто быстрее преодолеет дистанцию. Но важно пройти ее «чисто», потому что будут учитываться все временные штрафы.
Каждый участник заберет с собой памятные призы, победителей ждет призовой фонд в 200 000 рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru