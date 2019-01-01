Во Владимире отменяют «странные» штрафы водителям





Во Владимирской области отменили два курьёзных административных наказания за нарушение правил дорожного движения. Как сообщает «Зебра-ТВ», в первом случае водитель иномарки, нарушив ПДД, столкнулся с другим автомобилем на одном из перекрестков во Владимире.

При этом сотрудникам ГИБДД нарушитель показал чужие права: удостоверение принадлежало бывшему владельцу машины, которое он забыл при продаже. В результате квитанцию о штрафе получил бывший хозяин авто. Санкцию отменили по протесту прокуратуры, а к ответственности привлекли настоящего виновника ДТП.

Другой курьезный случай произошёл с хозяином автомобиля с воронежскими номерами. Ночное нарушениена автодороге Гусь-Хрустальный-Владимир зафиксировала камера фото-видеофиксации. Машина превысила скорость. Однако, как выяснилось, в этот момент авто находилось на эвакуаторе, который и нарушил ПДД. А камера при этом сфотографировала регистрационный номер эвакуируемого автомобиля. После разбирательства штраф также аннулировали.

