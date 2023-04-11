Влюбиться в профессию: Как экскурсии в больницы помогают юным медикам определиться с будущим

«В рамках нового стандарта предпрофессионального образования медицинских классов ребята уже посетили несколько медицинских учреждений – это подстанции скорой помощи, детские и взрослые поликлиники. В апреле старшеклассники посетят девять крупнейших многопрофильных больниц столицы. На экскурсиях учащиеся изучат работу врачей разных специальностей, и особенности каждого учреждения здравоохранения, поскольку каждый многопрофильный стационар уникален и оборудованием, и профессионалами», - сказала она.

Для большинства экскурсии в поликлиники являются важным событием, ведь они помогают лучше понять профессию и определиться со своим будущим, стоит ли строить карьеру в здравоохранении, добавила куратор.

«Познакомившись с новым стандартом московских поликлиник, они увидели, на каком оборудовании и в каких условиях работают современные врачи, и насколько эта работа оптимизирована. Для многих – это достаточно важное событие, чтобы принять решение о том, что они готовы остаться в этой профессии и строить свою карьеру в области медицины», - отметила собеседница.

Подобные мероприятия являются важнейшим вектором развития в рамках предпрофессионального образования, призналась Беляева.

«Школьникам покажут, как устроена современная больница. Что включает в себя новый стандарт экстренной помощи, который сейчас активно развивается и совершенствуется в городе. Чем обычная операционная отличается от гибридной. Как современное инновационное медицинское оборудование помогает спасать жизни пациентов. Старшеклассники примут участие в мастер-классах по проведению сердечной легочной реанимации. Что важно: экскурсии помогают профориентационной подготовке учеников медицинских классов, и являются важнейшим вектором развития проектов предпрофессионального образования. Такие экскурсии организует столичный Департамент образования и науки, и Департамент здравоохранения», - резюмировала она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал более пятиста бесплатных экскурсий в Дни исторического и культурного наследия, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

