Влюбиться в профессию: Как экскурсии в больницы помогают юным медикам определиться с будущим
Екатерина Беляева в эфире НСН рассказала о плюсах экскурсий по современным московским поликлиникам для учащихся медицинских классов.
Экскурсии в современные медицинские учреждения помогают учащимся медицинских классов познакомиться с тонкостями профессии на стадии предпрофессионального образования, рассказала НСН куратор медицинских классов Городского методического центра Департамента образования и науки Москвы Екатерина Беляева.
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«В рамках нового стандарта предпрофессионального образования медицинских классов ребята уже посетили несколько медицинских учреждений – это подстанции скорой помощи, детские и взрослые поликлиники. В апреле старшеклассники посетят девять крупнейших многопрофильных больниц столицы. На экскурсиях учащиеся изучат работу врачей разных специальностей, и особенности каждого учреждения здравоохранения, поскольку каждый многопрофильный стационар уникален и оборудованием, и профессионалами», - сказала она.
Для большинства экскурсии в поликлиники являются важным событием, ведь они помогают лучше понять профессию и определиться со своим будущим, стоит ли строить карьеру в здравоохранении, добавила куратор.
«Познакомившись с новым стандартом московских поликлиник, они увидели, на каком оборудовании и в каких условиях работают современные врачи, и насколько эта работа оптимизирована. Для многих – это достаточно важное событие, чтобы принять решение о том, что они готовы остаться в этой профессии и строить свою карьеру в области медицины», - отметила собеседница.
Подобные мероприятия являются важнейшим вектором развития в рамках предпрофессионального образования, призналась Беляева.
«Школьникам покажут, как устроена современная больница. Что включает в себя новый стандарт экстренной помощи, который сейчас активно развивается и совершенствуется в городе. Чем обычная операционная отличается от гибридной. Как современное инновационное медицинское оборудование помогает спасать жизни пациентов. Старшеклассники примут участие в мастер-классах по проведению сердечной легочной реанимации. Что важно: экскурсии помогают профориентационной подготовке учеников медицинских классов, и являются важнейшим вектором развития проектов предпрофессионального образования. Такие экскурсии организует столичный Департамент образования и науки, и Департамент здравоохранения», - резюмировала она.
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