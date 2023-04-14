Властям предложили ставить мигрантов на учет через «Госуслуги»
Нужно искоренить практику покупки мигрантами регистрации в России, отметил в эфире НСН независимый эксперт Вадим Коженов.
Иностранные граждане должны получить возможность самостоятельно становиться на миграционный учет в России через «Госуслуги», заявил президент ликвидированной Федерации мигрантов РФ, независимый эксперт Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
«Нужно больше заниматься не поручительством, перекладывая ответственность на работодателей, а отслеживанием. Правильно было бы сделать приложение на «Госуслугах», чтобы мигрант мог там сам вставать на миграционный учет. Это же лучше, чем за регистрацию денег платить, а потом оказаться выдворенным, если она «левая». Вот если мигрант сам сообщит о себе ложные сведения – тогда да, выдворять», - сказал Коженов.
Он отметил, что за мигрантами могли бы следить удаленно: смотреть по геолокации в приложении на «Госуслугах», появляется ли человек по указанному адресу.
«В перспективе можно же удаленно отслеживать – есть адрес, можно же раз в три дня посмотреть по неотключаемой геолокации в приложении, был человек по указанному адресу или нет. И не обязательно тогда участковому туда постоянно ходить. Если бывает там – не наврал, если не бывает – наврал, просим участкового прийти, опросить людей. И это можно реализовать прямо сейчас. А в будущем контролем может заниматься и нейросеть», - резюмировал Коженов.
Ранее Вадим Коженов в пресс-центре НСН заявил, что мигранты хотят легализоваться в России, однако многие не могут этого сделать.
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