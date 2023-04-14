Властям предложили ставить мигрантов на учет через «Госуслуги»

Он отметил, что за мигрантами могли бы следить удаленно: смотреть по геолокации в приложении на «Госуслугах», появляется ли человек по указанному адресу.

«В перспективе можно же удаленно отслеживать – есть адрес, можно же раз в три дня посмотреть по неотключаемой геолокации в приложении, был человек по указанному адресу или нет. И не обязательно тогда участковому туда постоянно ходить. Если бывает там – не наврал, если не бывает – наврал, просим участкового прийти, опросить людей. И это можно реализовать прямо сейчас. А в будущем контролем может заниматься и нейросеть», - резюмировал Коженов.

Ранее Вадим Коженов в пресс-центре НСН заявил, что мигранты хотят легализоваться в России, однако многие не могут этого сделать.

