Власти Запорожской области не рассматривают вопрос об эвакуации жителей

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что вопрос об эвакуации жителей региона в настоящее время не рассматривается, сообщает ТАСС.

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По его словам, такие меры будут обсуждаться в случае, если «будут обстрелы на линии фронта, что будет сопряжено с повышенной угрозой для жизни людей».

«Эвакуация из Запорожской области на территорию Крыма или других регионов России не предусматривается на сегодняшний день», - указал он.

Ранее власти Херсонской области приняли решение об организованном перемещении гражданского населения региона на левый берег Днепра, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЭвакуация
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