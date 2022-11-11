Власти Запорожской области не рассматривают вопрос об эвакуации жителей

По его словам, такие меры будут обсуждаться в случае, если «будут обстрелы на линии фронта, что будет сопряжено с повышенной угрозой для жизни людей».

«Эвакуация из Запорожской области на территорию Крыма или других регионов России не предусматривается на сегодняшний день», - указал он.

Ранее власти Херсонской области приняли решение об организованном перемещении гражданского населения региона на левый берег Днепра, сообщает RT.

