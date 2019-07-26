Власти уведомили об ответственности за участие в протестной акции 27 июля

Мэрия Москвы призвала воздержаться от участия в незаконной акции 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Призываем организаторов и возможных участников данной акции воздержаться от незаконных действий и предупреждаем, что в случае проведения мероприятия они могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке. <...> Данные действия носят явно незаконный и провокационный характер, так как уведомление о проведении подобного мероприятия <...> в органы исполнительной власти не подавались, мероприятие не согласовывалось», - говорится в материале.

Отмечается, что в ходе митинга на проспекте Академика Сахарова 20 июля некоторые участники заявили о намерении провести в субботу, 27 июля, акцию протеста у здания правительства Москвы (ул. Тверская, д. 13). Также звучали призывы к приглашению максимального количества участников. «Также с 20 июля в соцсетях размещаются заявления ультимативного характера о том, что в случае отказа в регистрации определенных независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, 27 июля в 14:00 на ул. Тверская д. 13 будут организованы протестные акции», - отмечается в сообщении.

Уточняется, что анализ проведенных массовых публичных акций, прошедших в Москве в последнее время, показывает, что среди их участников много граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. «В связи с этим 27 июля 2019 г. в центральной части города, в том числе у здания правительства Москвы, планируется задействовать специальные группы по выявлению указанных граждан с целью их последующего призыва», - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее сегодня, Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) также призвал граждан не участвовать в несанкционированной акции.

Как рассказал журналистам член совета, председатель постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Брод, в совете разделяют обеспокоенность в связи с возможными нарушениями действующего законодательства и общественного порядка в столице в субботний день накануне праздника Дня Военно-морского флота.

«Считаем необходимым напомнить организаторам сомнительной акции: свое несогласие с решениями избирательных комиссий они должны выражать не на площадях, а в соответствии с общепринятыми правовыми механизмами обжалования в вышестоящих комиссиях или в судах. <...> Мы призываем граждан проявить благоразумие и не поддаваться на провокационные действия организаторов незаконной акции. Обращаем внимание правоохранителей на необходимость действий в строгом соответствии с законодательством при обеспечении общественного порядка», - сказал Александр Брод.

В свою очередь, прокуратура Москвы также предупредила об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии у мэрии 27 июля. Организаторы акции, которых ведомство перечислило поименно, - незарегистрированные независимые кандидаты в Мосгордуму - получили повторные предостережения о недопустимости нарушения закона.

В полиции Москвы также предупредили, что массовая акция 27 июля у мэрии Москвы не согласована, следовательно незаконна. В пресс-службе ГУ МВД Москвы призвали людей не участвовать в этом мероприятии.

