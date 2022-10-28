Власти сообщили об укреплении Херсона на случай прорыва ВСУ
Херсон и подступы к городу укрепляют на случай прорыва украинских войск. Об этом сообщила замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
«Повсеместно идет усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города», — приводит слова чиновницы РИА Новости.
Как отметила Губарева, укрепление защиты Херсона — превентивная мера, пишет Газета.ру. Кроме того, снижение числа жителей в городе позволяет тщательнее проводить проверки по выявлению диверсантов или сторонников украинских сил.
Ранее власти Херсонской области начали эвакуацию мирных жителей из региона, напоминает Ura.ru. Местное население перемещают на левый берег Днепра и в другие российские регионы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru