Власти Петербурга не исключили ужесточение противоэпидемических ограничений

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев не исключил, что в городе могут ужесточить антиковидные ограничения, сообщает РИА Новости.

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По его словам, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом могут отменить диспансеризацию, запретить проведение массовых мероприятий, работодателям придётся перевести часть сотрудников на удалёнку.

«На сегодняшний день мы приближаемся к ситуации, когда требуется дальнейшее усиление противоэпидемических мероприятий... которые связаны с поддержанием свободного коечного фонда не менее 20%», - подчеркнул Эргашев.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в регионе с 20 января отменяются QR-коды для посещения общественных мест, сообщает RT.

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Фото: izmsobor.ru
ТЕГИ:КарантинКоронавирусСанкт-Петербург
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