Власти Москвы выставили на торги коммерческое помещение свободного назначения
28 декабря 202316:04
Инвесторам предлагается коммерческое помещение свободного назначения на севере столицы. Об этом сообщил глава Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Объект площадью 90 квадратных метров расположен на первом этаже жилого дома на Ленинградском шоссе. Помещение можно использовать под магазин, офис и для других коммерческих целей. Заявки на участие в торгах принимаются до 18 января.
Онлайн аукцион состоится 29 января.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Блогер Сергей Косенко оправдался за ролик с бросанием сына в сугроб
- Минфин намерен ввести ограничение на вывоз золота из России
- Три человека пострадали после удара БПЛА по ТЭК в Орле
- Женщина погибла после обстрела ВСУ села Горналь
- Минобороны РФ: Четыре дрона ВСУ сбили над Курской областью, еще два - над Орловской
- Немецкий депутат заявил о строящемся на Украине центре для ремонта танков
- СК: массовое ДТП под Новгородом могло произойти из-за негодных шин Chery
- Глюкоза улетела на Сейшелы после участия в «голой вечеринке»
- Mediascope: Новогоднее обращение Путина смотрели 100% телезрителей
- Представитель ВОЗ в РФ заявила об успехах в лечении ВИЧ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru