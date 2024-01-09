Власти Москвы выставили на торги коммерческое помещение свободного назначения

Инвесторам предлагается коммерческое помещение свободного назначения на севере столицы. Об этом сообщил глава Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объект площадью 90 квадратных метров расположен на первом этаже жилого дома на Ленинградском шоссе. Помещение можно использовать под магазин, офис и для других коммерческих целей. Заявки на участие в торгах принимаются до 18 января.

Онлайн аукцион состоится 29 января.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:БизнесТорги

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