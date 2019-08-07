Власти Москвы ввели стимулирующие развитие франчайзинга меры

В столице вводятся меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, работающего по схеме франчайзинга. Соответствующее постановление было принято в ходе заседания московского правительства, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что подобные меры поддержки вводят в столице впервые.

Суть мер поддержки в том, что для открытия нового предприятия московские франчайзи вправе рассчитывать на компенсацию части затрат. В частности, на уплату процентов по кредитам: при приобретении иностранного оборудования - в пределах ключевой ставки Банка России (7,25%), при приобретении отечественного оборудования - в пределах ключевой ставки Банка России плюс пять процентных пунктов (12,25%), но не более размера процентной ставки по кредиту, указанной в кредитном договоре.

Также столичные франчайзи могут претендовать на приобретение оборудования за счет собственных средств в размере до 25% от произведенных затрат, а также на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды. Так, при приобретении иностранного оборудования - до 25%, при приобретении отечественного оборудования - до 35%. Максимальный размер субсидии составляет 1 млн рублей.

