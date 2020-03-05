Власти Москвы разработали три плана для борьбы с коронавирусом

При этом, по данным источников издания в мэрии, документ пока не принят и он требует согласования на федеральном уровне.

По данным газеты, «план А» предполагает превентивные меры до появления вируса, «план Б» предписывает меры реагирования после регистрации первого случая заболевания и третий план предполагает введение режима ЧС.

Ранее 1 марта стало известно, что российский турист, прибывший из Милана в Москву, заразился коронавирусом. После распространения этой информации мэр столицы Сергей Собянин рассказал о принятых мерах. Как отмечает газета, многие из тих мер указаны в «плане А».

