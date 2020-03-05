Власти Москвы разработали три плана для борьбы с коронавирусом
Московские власти разработали три плана для борьбы с распространением коронавируса в городе. Об этом сообщает газета «Ведомости», которая ознакомилась с соответствующим документом.
При этом, по данным источников издания в мэрии, документ пока не принят и он требует согласования на федеральном уровне.
По данным газеты, «план А» предполагает превентивные меры до появления вируса, «план Б» предписывает меры реагирования после регистрации первого случая заболевания и третий план предполагает введение режима ЧС.
Ранее 1 марта стало известно, что российский турист, прибывший из Милана в Москву, заразился коронавирусом. После распространения этой информации мэр столицы Сергей Собянин рассказал о принятых мерах. Как отмечает газета, многие из тих мер указаны в «плане А».
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