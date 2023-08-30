Власти Москвы раскрыли формулу создания комфортной городской среды
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков раскрыл формулу создания комфортной городской среды. Выступая на пленарной сессии Московского урбанистического форума, он подчеркнул, что городу важен человек и город живет для человека, а не наоборот. В этой связи, по словам заммэра, задача правительства Москвы – изменить само понятие «среда».
Он напомнил, что в столице активно продолжается модернизация городской инфраструктуры. В сотрудничестве с урбанистами, экспертами в области градостроительства, архитектуры и дизайна ведётся разработка проектов по созданию комфортной среды для жителей. Она включает в себя не только все наиболее важные объекты социальной сферы.
«Создать безопасный город, комфортный для пешеходов с возможностями для активного отдыха на свежем воздухе, доступной спортивной инфраструктурой, с комфортными условиями для получения медицинской помощи, воспитания детей и заботы о старшем поколении – и это вне зависимости от района проживания и его удаленности от центра, возраста и социального статуса горожан. Это и есть московская формула создания комфортной городской среды», – рассказал Бирюков.
Особое внимание в городе уделяется экологической безопасности, которая включает в себя озеленение и благоустройства прибрежных зон. Такие меры, по словам заместителя мэра, направлены на повышение качества жизни жителей и укрепление позиций Москвы как одного из лидеров комфорта среди мировых мегаполисов.
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