Власти Москвы призвали граждан с медотводом от вакцинации ограничить контакты
Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что жителям столицы с противопоказаниями к прививке следует сдать ПЦР-тест для посещения каких-либо мероприятий, сообщает ТАСС.
По его мнению, при наличии медотвода от вакцинации москвичам всё же лучше «максимально избегать большого скопления людей, носить маску и дезинфицировать руки».
«Имеющим медотвод лучше себя поберечь», - подчеркнул Немерюк.
Ранее Немерюк заявил, что власти Москвы рассматривают возможность расширения количества сфер, в которых будет внедрена система QR-кодов.
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