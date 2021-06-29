Власти Москвы призвали граждан с медотводом от вакцинации ограничить контакты

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что жителям столицы с противопоказаниями к прививке следует сдать ПЦР-тест для посещения каких-либо мероприятий, сообщает ТАСС.

По его мнению, при наличии медотвода от вакцинации москвичам всё же лучше «максимально избегать большого скопления людей, носить маску и дезинфицировать руки».

«Имеющим медотвод лучше себя поберечь», - подчеркнул Немерюк.

Ранее Немерюк заявил, что власти Москвы рассматривают возможность расширения количества сфер, в которых будет внедрена система QR-кодов.

