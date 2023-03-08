Власти Липецкой области призвали граждан не принимать посылки от незнакомцев

В правительстве Липецкой области обратились к местным жителям с предупреждением. Сообщение опубликовано в Telegram-канале регионального кабмина.

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Власти призвали граждан не принимать от незнакомых людей посылки, поскольку в них могут находиться боеприпасы или записки с угрозами.

Сообщается, что за последние сутки спецслужбы несколько раз выезжали к жителям Липецка. Они получили потенциально опасные посылки.

В январе 2023 года в Липецкой области уничтожили вооруженного дезертира. Пострадавших нет.

Накануне ФСБ ликвидировала 23 подпольных оружейных мастерских, производивших боеприпасы. Силовики провели обыски в Москве и области, Коми, Хакасии и других регионах, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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