Власти Липецкой области призвали граждан не принимать посылки от незнакомцев
В правительстве Липецкой области обратились к местным жителям с предупреждением. Сообщение опубликовано в Telegram-канале регионального кабмина.
Власти призвали граждан не принимать от незнакомых людей посылки, поскольку в них могут находиться боеприпасы или записки с угрозами.
Сообщается, что за последние сутки спецслужбы несколько раз выезжали к жителям Липецка. Они получили потенциально опасные посылки.
В январе 2023 года в Липецкой области уничтожили вооруженного дезертира. Пострадавших нет.
Накануне ФСБ ликвидировала 23 подпольных оружейных мастерских, производивших боеприпасы. Силовики провели обыски в Москве и области, Коми, Хакасии и других регионах, передает НСН.
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