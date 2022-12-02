Власти Каховки объявили об эвакуации маломобильных жителей

В сообщении говорится о маломобильных жителях. Их эвакуация начнётся 3 декабря, для этого следует зарегистрироваться в районном Доме культуры имени М. Фрунзе.

«3 декабря начинается эвакуация лежачих и маломобильных граждан из Каховки в один из пансионатов Генического района. В пансионате есть все условия для таких людей: тепло, питание и медицинский уход», - уточнили в администрации.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что никакой эвакуации из Армянска нет, информация об этом распространяется украинскими спецслужбами, сообщает RT.

