Власти Каховки объявили об эвакуации маломобильных жителей

Администрация Каховского муниципального образования в своём Telegram-канале объявила об эвакуации из города Каховки Херсонской области, находящегося в зоне обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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В сообщении говорится о маломобильных жителях. Их эвакуация начнётся 3 декабря, для этого следует зарегистрироваться в районном Доме культуры имени М. Фрунзе.

«3 декабря начинается эвакуация лежачих и маломобильных граждан из Каховки в один из пансионатов Генического района. В пансионате есть все условия для таких людей: тепло, питание и медицинский уход», - уточнили в администрации.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что никакой эвакуации из Армянска нет, информация об этом распространяется украинскими спецслужбами, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаХерсонЭвакуация
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