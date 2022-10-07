Власти Кабардино-Балкарии выделили 100 млн рублей мобилизованным жителям
Правительство Кабардино-Балкарии приняло решение о выделении 100 млн рублей на ежемесячные доплаты мобилизованным жителям республики, сообщает РИА Новости.
Согласно указу главы КБР Казбека Кокова, мобилизованные в республике граждане будут ежемесячно получать по 25 тысяч рублей. При ранении, контузии или травме в зависимости от степени тяжести им будут выплачивать от 100 до 300 тысяч рублей, в случае гибели его родственники получат один млн рублей.
Премьер-министр Кабардино-Балкарии Алий Мусуков заявил, что выделенная сумма, в случае необходимости, может быть увеличена.
«По мере необходимости будем принимать решения о дополнении этих средств, если их не будет хватать», - заключил он.
Ранее губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что у региона дефицит бюджета 12 млрд рублей и назвал «очень больной» проблему с отсутствием средств на единовременные выплаты мобилизованным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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