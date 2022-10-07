Власти Кабардино-Балкарии выделили 100 млн рублей мобилизованным жителям

Согласно указу главы КБР Казбека Кокова, мобилизованные в республике граждане будут ежемесячно получать по 25 тысяч рублей. При ранении, контузии или травме в зависимости от степени тяжести им будут выплачивать от 100 до 300 тысяч рублей, в случае гибели его родственники получат один млн рублей.

Премьер-министр Кабардино-Балкарии Алий Мусуков заявил, что выделенная сумма, в случае необходимости, может быть увеличена.

«По мере необходимости будем принимать решения о дополнении этих средств, если их не будет хватать», - заключил он.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что у региона дефицит бюджета 12 млрд рублей и назвал «очень больной» проблему с отсутствием средств на единовременные выплаты мобилизованным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

