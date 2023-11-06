Власти Херсонской области увеличили комендантский час на четыре часа
6 ноября 202312:22
Комендантский час в Херсонской области увеличили на четыре часа. Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Сальдо, документ опубликован в Telegram-канале губернатора.
Ранее в Херсонской области действовал комендантский час с 23:00 до 05:00, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Период действия комендантского часа на всей территории Херсонской области установить с 20:00 до 06:00 часов», — говорится в новом указе.
Изменения вступят в силу с 7 ноября.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru