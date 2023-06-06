Власти Херсонской области эвакуируют жителей

Власти Херсонской области сообщили о начале эвакуации жителей трех округов. Соответствующая информация появилась в канале администрации региона.

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Уточняется, что власти просят подготовиться к эвакуации жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов. Людей просят собрать личные вещи, взять с собой документы, питьевую воду и продукт на три дня.

Также перед тем, как покинуть дома рекомендуется перекрыть газ и воду.

Ранее, 6 июня, мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что ночные удары по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Он назвал разрушения ГЭС серьезнейшим террористическим актом. Владимир Тетельмин сказал, что из-за прорыва дамбы волны могут достигать восьми метров, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео / соцсети
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