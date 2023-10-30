Власти Дагестана призвали жителей не ездить по трассе Махачкала - Каспийск
30 октября 202301:03
Власти Дагестана отреагировали на беспорядки около аэропорта Махачкалы, сообщает «РЕН ТВ».
Они призвали граждан республики временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск. На месте работают силовики.
По словам властей, федеральное правительство и международные организации предпринимают усилия для прекращения огня против мирных жителей Газы.
Ранее в Росавиации прокомментировали ситуацию с рейсами на фоне беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru