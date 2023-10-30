Власти Дагестана призвали жителей не ездить по трассе Махачкала - Каспийск

Власти Дагестана отреагировали на беспорядки около аэропорта Махачкалы, сообщает «РЕН ТВ».

Аэропорт Махачкалы освобожден от незаконного проникновения

Они призвали граждан республики временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск. На месте работают силовики.

По словам властей, федеральное правительство и международные организации предпринимают усилия для прекращения огня против мирных жителей Газы.

Ранее в Росавиации прокомментировали ситуацию с рейсами на фоне беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:АвиацияАэропортПротестыДагестан

Горячие новости

Все новости

партнеры