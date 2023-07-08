Власти Анапы запретили купание в море из-за шторма

Администрация Анапы ввела запрет на купание в Черном море в субботу, 8 июля. Об этом говорится в Telegram-канале мэрии города-курорта.

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«Сегодня купание в море запрещено. В связи со штормом и сильным донным течением 8 июля 2023 года заходить в воду очень опасно», - отметила пресс-служба администрации.

Управление МЧС по Краснодарскому краю объявило в регионе штормовое предупреждение до 10 июля. В ведомстве предупредили о возможном формировании смерчей над морем.

Путешествия по РФ в 2023 году планируют треть россиян, заявили аналитики «Россельхозбанка». Отмечается, что 29% респондентов готовы потратить на отдых более 70 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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