Власти Анапы запретили купание в море из-за шторма
Администрация Анапы ввела запрет на купание в Черном море в субботу, 8 июля. Об этом говорится в Telegram-канале мэрии города-курорта.
«Сегодня купание в море запрещено. В связи со штормом и сильным донным течением 8 июля 2023 года заходить в воду очень опасно», - отметила пресс-служба администрации.
Управление МЧС по Краснодарскому краю объявило в регионе штормовое предупреждение до 10 июля. В ведомстве предупредили о возможном формировании смерчей над морем.
Путешествия по РФ в 2023 году планируют треть россиян, заявили аналитики «Россельхозбанка». Отмечается, что 29% респондентов готовы потратить на отдых более 70 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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