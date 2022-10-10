Аграрии из Владимирской области признаны одними из лучших в России
Три предприятия Владимирской области получили золотые медали выставки «Золотая осень» за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства.
Среди предприятий АО „Леднево“ Юрьев-Польского района, АО племзавод „Илькино“ Меленковского района и Государственная заводская конюшня им. В. И. Фомина.
Также были отмечены медалями участники отраслевых конкурсов. В частности, проект по созданию и обустройству зоны отдыха по береговой линии пруда в селе Рождествено Собинского района получил золотую медаль, проект по созданию и обустройству сквера в пос. Красный Маяк Ковровского района стал бронзовым призером конкурса.
24-я Всероссийская агропромышленная выставка проходила 5–8 октября в рамках Недели агропромышленного комплекса в подмосковном парке «Патриот».
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