Аграрии из Владимирской области признаны одними из лучших в России

Три предприятия Владимирской области получили золотые медали выставки «Золотая осень» за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства.

Среди предприятий АО „Леднево“ Юрьев-Польского района, АО племзавод „Илькино“ Меленковского района и Государственная заводская конюшня им. В. И. Фомина.

Также были отмечены медалями участники отраслевых конкурсов. В частности, проект по созданию и обустройству зоны отдыха по береговой линии пруда в селе Рождествено Собинского района получил золотую медаль, проект по созданию и обустройству сквера в пос. Красный Маяк Ковровского района стал бронзовым призером конкурса.

24-я Всероссийская агропромышленная выставка проходила 5–8 октября в рамках Недели агропромышленного комплекса в подмосковном парке «Патриот».

