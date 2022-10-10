Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ
Президент РФ Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, совещание должно состояться в течение часа. О чём пойдёт речь в ходе совещания Песков не уточнил.
Ранее президент призвал губернаторов регионов контролировать вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации и поддержке семей мобилизованных. По словам российского лидера, во время призыва по частичной мобилизации достаточно «бестолковщины».
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