Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ

Президент РФ Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, совещание должно состояться в течение часа. О чём пойдёт речь в ходе совещания Песков не уточнил.

Москва и Минск договорились о развертывании региональной группировки войск

Ранее президент призвал губернаторов регионов контролировать вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации и поддержке семей мобилизованных. По словам российского лидера, во время призыва по частичной мобилизации достаточно «бестолковщины».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Совет Безопасности РФ Владимир Путин
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