Владимир Путин наградил мальчика Фёдора из Брянской области медалью «За отвагу»
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Фёдор Симоненко из Брянской области, спасшего двух других детей во время атаки украинских диверсантов.
Согласно указу, который опубликован на официальном портале правовой информации, «за мужество, отвагу и самоотверженность проявленные при исполнении гражданского долга», 10-летний школьник награждён медалью «За отвагу».
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что Фёдор, который вывел детей из обстрелянного украинскими диверсантами автомобиля, совершил геройский поступок, сообщает НСН.
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