Владимир Путин наградил мальчика Фёдора из Брянской области медалью «За отвагу»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Фёдор Симоненко из Брянской области, спасшего двух других детей во время атаки украинских диверсантов.

Следком наградил медалью брянского мальчика, спасшего двух девочек

Согласно указу, который опубликован на официальном портале правовой информации, «за мужество, отвагу и самоотверженность проявленные при исполнении гражданского долга», 10-летний школьник награждён медалью «За отвагу».

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что Фёдор, который вывел детей из обстрелянного украинскими диверсантами автомобиля, совершил геройский поступок, сообщает НСН.


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ФОТО: Сайт Кремля
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