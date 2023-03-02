Владельцев сетей связи обязали хранить фотографии и записи звонков

По запросу нужно будет предоставлять органам, ведущим оперативно-розыскную деятельность или обеспечивающим безопасность на территории России, сохраненные текстовые сообщения, фотографии, аудио и видеосообщения.

Аналогичные обязанности уже законодательно установлены для операторов связи. Закон вступит в силу с 1 сентября.

Ранее шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн в беседе с НСН рассказал, как как «серые» SIM-карты попадают к мошенникам.

