Владельцев сетей связи обязали хранить фотографии и записи звонков
Госдума приняла закон, который обязывает владельцев технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы, хранить информацию и предоставлять ее правоохранительным органам.
По запросу нужно будет предоставлять органам, ведущим оперативно-розыскную деятельность или обеспечивающим безопасность на территории России, сохраненные текстовые сообщения, фотографии, аудио и видеосообщения.
Аналогичные обязанности уже законодательно установлены для операторов связи. Закон вступит в силу с 1 сентября.
Ранее шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн в беседе с НСН рассказал, как как «серые» SIM-карты попадают к мошенникам.
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