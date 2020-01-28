Вице-премьера Хуснуллина бросили на Крым

Новый заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин станет куратором Крыма в кабинете министров Михаила Мишустина. Об этом проинформировал представителей СМИ руководитель республики Сергей Аксенов. По его словам, в программе развития ничего принципиально не изменится. Останутся наработки предыдущего куратора Дмитрия Козака, передает ТАСС.

Бывший вице-премьер Коза на прошлой неделе был назначен заместителем главы администрации президента РФ. Аксенов пообещал воплотить в жизнь все принятые программы. Он отметил, что глава правительства одобряет решения, принятые на последнем совещании по Крыму под председательством Владимира Путина.

Марат Хуснуллин до этого занимал должность вице-мэра Москвы. В российской столице он курировал выполнение программы реновации. Перед переходом в Москву он был министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. В ранге вице-премьера Хуснуллин также будет отвечать за реализацию общефедерального проекта по жилью.

