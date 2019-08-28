Вице-премьер предложил пропагандировать безопасность на дорогах через аккаунты Бузовой

Привлекать лидеров общественного мнения к пропаганде безопасности на дорогах предложил вице-премьер Максим Акимов, который курирует транспортную отрасль. Как пример он назвал аккаунты в социальных сетях телеведущей и певицы Ольги Бузовой, пишет РИА Новости.

По словам вице-премьера методические курсы, программы и учебники, как форматы пропаганды устарели, а «у Бузовой 15 миллионов подписчиков». Также Акимов отметил индустрию бьюти-блогеров и социальные сети в целом как каналы трансляции информации о безопасности на дорогах.