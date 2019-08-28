Вице-премьер предложил пропагандировать безопасность на дорогах через аккаунты Бузовой
Привлекать лидеров общественного мнения к пропаганде безопасности на дорогах предложил вице-премьер Максим Акимов, который курирует транспортную отрасль. Как пример он назвал аккаунты в социальных сетях телеведущей и певицы Ольги Бузовой, пишет РИА Новости.
По словам вице-премьера методические курсы, программы и учебники, как форматы пропаганды устарели, а «у Бузовой 15 миллионов подписчиков». Также Акимов отметил индустрию бьюти-блогеров и социальные сети в целом как каналы трансляции информации о безопасности на дорогах.
Замглавы правительства поручил создать межведомственную рабочую группу, которая за два месяца должна будет подготовить предложения по трансляции материалов о безопасности дорожного движения на площадках сети Интернет.
По словам Акимова, соцсети на данный момент насчитывают порядка 95 млн пользователей.
Ранее НСН сообщала об обращении руководителя Федерaльного проектa по безопaсности и борьбе с коррупцией и зaмпредседaтеля пaртии «Народ против коррупции» Виталия Бородина к генпрокурору России Юрию Чaйке с просьбой способствовaть блокировке aккaунтa телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Instagram из-зa видео, нa котором онa облизывaет тaрелку и нaзывaет себя «блокaдницей».
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