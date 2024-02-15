Вице-мэр Ракова рассказала о цифровизации лабораторий онкоклиник Москвы
В Москве ведется работа по объединению всех лабораторий онкологических клиник в единый контур и их цифровизации. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Раньше для проведения патоморфологического исследования необходимо было подготовить стекло с образцом ткани, которое эксперт изучал с помощью микроскопа. Теперь мы оцифровываем образцы тканей, и на основании данных цифрового изображения формируем заключение. Чтобы получить второе мнение, пациенту больше не нужно ездить со стеклами из одной больницы в другую», — пояснила она.
На данный момент у подобного проекта нет аналогов в стране. По словам Раковой, его реализация позволит врачам-патоморфологам столицы быстрее ставить диагнозы, в том числе проводить консилиумы в режиме реального времени.
В основе новой цифровой платформы лежит российская разработка One Cell – телемедицинская платформа с искусственным интеллектом для цифровой диагностики в онкопатологии. В перспективе на базе большого архива планируют развивать различные сервисы, которые помогут специалисту в анализе и при принятии решений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru