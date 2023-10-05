Вице-мэр Ракова наградила педагогов столичной госпитальной школы «УчимЗнаем»

Церемония прошла в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва. Педагогам-тьюторам вручили Они получили награды, в том числе, за личные заслуги в оказании помощи молодым работникам в совершенствовании форм и методов работы и за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности.

Ракова отметила, что работа учителя - это призвание, а труд «госпитального учителя сложнее и требует ещё большего внимания и любви».

«Ваши ученики это не обычные дети, а маленькие пациенты. Помимо высоких педагогических навыков, вы должны обладать и психологическими, и медицинскими. И вы прекрасно с этим справляетесь», - подчеркнула заммэра.

Она добавила, что на всю московскую медицину, которая включает и федеральные, и городские клиники, всего 200 педагогов-тьюторов, и через их руки в год проходят почти пять тысяч учеников.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что учитель русского языка и литературы школы при посольстве РФ в Иране Олег Янковский стал победителем конкурса «Учитель года России 2023», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

