Вице-мэр Ракова наградила молодых ученых премиями правительства Москвы

Ко Дню российской науки в Москве наградили молодых ученых премиями правительства столицы. Специалисты и научные коллективы получили 50 грантов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы получили рекордные 1 292 заявки. Лауреатами премии за 2023 год стали 76 человек, прикладные разработки и исследования которых уже успели себя зарекомендовать на практике», - добавила она.

Конкурс на соискание премий правительства Москвы среди молодых ученых проводится с 2013 года. Гранты на общую сумму в 686 миллионов рублей уже помогли более семи тысячам исследователей заявить о своих разработках. Ежегодно премии присуждают специалистам до 35 лет за выдающиеся результаты в фундаментальных и прикладных научных исследованиях, а также за разработку и внедрение новых технологий.

По предложению мэра столицы Сергея Собянина в 2019 году размер одной премии увеличили до двух миллионов рублей. В случае присуждения награды коллективу она делится поровну между его участниками.

Одним из обладателей премии в этом году стал Дмитрий Телышев из Сеченовского Университета. Он разработал медицинское оборудование, которое позволит снижать смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Александр Зубко из Института космических исследований Российской академии наук отмечен за разработку метода посадки космического аппарата в любую точку Венеры. Результаты его труда используются в программе изучения Венеры, запланированной на 2029–2034 годы.

Ольга Мулина, Олег Битюков и Петр Радулов из Института органической химии имени Н. Д. Зелинского Российской академии наук получили премию за разработку новых подходов к синтезу важнейших агрохимических препаратов и получение соединений с высокой противораковой, противопаразитарной и противогрибковой активностью.

