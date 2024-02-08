Вице-мэр Ракова наградила молодых ученых премиями правительства Москвы
Ко Дню российской науки в Москве наградили молодых ученых премиями правительства столицы. Специалисты и научные коллективы получили 50 грантов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Мы получили рекордные 1 292 заявки. Лауреатами премии за 2023 год стали 76 человек, прикладные разработки и исследования которых уже успели себя зарекомендовать на практике», - добавила она.
Конкурс на соискание премий правительства Москвы среди молодых ученых проводится с 2013 года. Гранты на общую сумму в 686 миллионов рублей уже помогли более семи тысячам исследователей заявить о своих разработках. Ежегодно премии присуждают специалистам до 35 лет за выдающиеся результаты в фундаментальных и прикладных научных исследованиях, а также за разработку и внедрение новых технологий.
По предложению мэра столицы Сергея Собянина в 2019 году размер одной премии увеличили до двух миллионов рублей. В случае присуждения награды коллективу она делится поровну между его участниками.
Одним из обладателей премии в этом году стал Дмитрий Телышев из Сеченовского Университета. Он разработал медицинское оборудование, которое позволит снижать смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Александр Зубко из Института космических исследований Российской академии наук отмечен за разработку метода посадки космического аппарата в любую точку Венеры. Результаты его труда используются в программе изучения Венеры, запланированной на 2029–2034 годы.
Ольга Мулина, Олег Битюков и Петр Радулов из Института органической химии имени Н. Д. Зелинского Российской академии наук получили премию за разработку новых подходов к синтезу важнейших агрохимических препаратов и получение соединений с высокой противораковой, противопаразитарной и противогрибковой активностью.
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