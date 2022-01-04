Вирусологи предупреждали: во Франции нашли новую мутацию COVID-19

Сразу после наступления нового 2022 года во французском городе Марсель обнаружили новую разновидность COVID-19. Неизвестный штамм выявили у туриста, вернувшегося во Францию из Камеруна. Об этом сообщило австрийское издание Heute, впоследствии информацию распространили крупные немецкие СМИ.

По имеющимся данным, мужчина уже заразил двенадцать человек. По словам французских ученых, в новом варианте, получившем обозначение B.1.640.2, выявили 46 мутаций.

В России, несмотря на строгие рекомендации не выезжать за границу из-за пандемии «омикрона», раскупили туры в Египет и Турцию, многие также отправились путешествовать внутри страны. О том, что новый вирус особенно ощутимо распространится в стране после новогодних праздников, заявили эксперты как внутри страны, так и за рубежом.