Вирусологи предупреждали: во Франции нашли новую мутацию COVID-19
Новая мутация вируса выявлена во Франции у туриста из Камеруна, однако о вероятности такого сценария предупреждали и российские эксперты.
Сразу после наступления нового 2022 года во французском городе Марсель обнаружили новую разновидность COVID-19. Неизвестный штамм выявили у туриста, вернувшегося во Францию из Камеруна. Об этом сообщило австрийское издание Heute, впоследствии информацию распространили крупные немецкие СМИ.
По имеющимся данным, мужчина уже заразил двенадцать человек. По словам французских ученых, в новом варианте, получившем обозначение B.1.640.2, выявили 46 мутаций.
В России, несмотря на строгие рекомендации не выезжать за границу из-за пандемии «омикрона», раскупили туры в Египет и Турцию, многие также отправились путешествовать внутри страны. О том, что новый вирус особенно ощутимо распространится в стране после новогодних праздников, заявили эксперты как внутри страны, так и за рубежом.
Вирусологи, иммунологи и врачи предупреждали о неизбежности возникновения новых штаммов, однако общество не успевает подготовиться к мутациям смертельно опасного вируса. Так, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что в 2022 году возможна «усиленная» мутация коронавируса, и призывал к адаптации существующих вакцин под новый штамм, который значительно отличается от уханьского «оригинала».
«Надо ждать новых штаммов. Но эволюционно я не жду, что будут какие-то скачки, потому что это скорее исключение из правил. Может быть, какой-то усиленный штамм, обходящий поствакцинный и естественный популяционный иммунитет, появится. Такие «Омикрон-плюс» варианты. Поэтому сейчас нам нужно очень серьезно задуматься об адаптации вакцин к новым доминирующим линиям коронавирусной инфекции, к упрощению законодательства, урегулирования», - отметил он.
Мутация вирусов порождает скептицизм по отношению к вакцинам и защитным мерам, которые демонстрируют меньшую эффективность перед новыми, более контагиозными штаммами, однако специалисты предупреждают: изменившиеся вирусы не обойдут стороной даже самых закоренелых скептиков. В этом году распространение штамма «Омикрон» будет невозможно остановить из-за его высокой заразности, заявил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.
«Справиться с ним не удастся. Когда волна начнется, нам надо будет, сцепив зубы, пережить ее. А потом она, как и любая волна пандемии, закончится. Исправить ситуацию при помощи противоэпидемических мероприятий или прививок – маловероятно. У нас не принят закон о QR-кодах, регионы с их введением - кто в лес, кто по дрова. Поскольку «Омикрон» очень резко контагиозный, его распространение будет невозможно остановить. Остается только подготовить систему здравоохранения, чтобы она выдержала эту волну», - отметил иммунолог.
При этом «омикрон» активно затрагивает детей и подростков, которые традиционно считаются менее уязвимыми перед COVID-19. Врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что заболеваемость среди детей растет, поэтому логичной мерой будет продление новогодних каникул до 16 января.
«Говорить о том, что это сверхэффективная мера, не приходится, потому что это совсем не локдаун. Мне кажется, эффективность будет очень относительной. Заразность "омикрона" гораздо выше и заболеваемость детей тоже гораздо выше. Поэтому говорить о том, что это совершенно не нужная какая-то мера, тоже не приходится. Это хотя бы что-то. Любая изоляция – это логично», - пояснил Пестерев.
О необходимости введения более строгих ограничительных мер говорил и иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, однако, по его словам, российские власти сделают все возможное, чтобы избежать введения нового локдауна в 2022 году - основанием для таких мер может стать только катастрофа.
«Я с трудом представляю, что такого должно произойти в системе здравоохранения, какого рода коллапс, чтобы государство задумалось о введении более серьезных противоэпидемических мер. Думаю, что до последнего будут тянуть, и если с «Омикроном» начнется катастрофа, такой сценарий тоже есть, то только в этом случае, совсем не тогда, когда надо – будут ужесточать. Для этого сделают максимум, чтобы локдауна не было», - посетовал он.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн назвал невозможной 100% вакцинации россиян от коронавирусной инфекции, однако призвал привить как можно больше граждан.
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