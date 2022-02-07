Вирусолог исключил появление более заразных штаммов коронавируса
Коронавирус становится менее патогенным и со временем превратится в сезонную инфекцию, заявил «Радио 1» член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, вирусолог Петр Чумаков.
По его словам, на данный момент уже сформирован определенный коллективный иммунитет, поэтому болезнь проходит в менее опасной форме.
Чумаков отметил, что вирус мутирует в сторону меньшей патогенности, но подчеркнул, что людям с хроническими заболеваниями и пожилым гражданам необходимо соблюдать осторожность.
Третья фаза клинических испытаний вакцины против коронавируса «КовиВак» пройдет с участием детей. Соответствующее разрешение накануне выдал Минздрав России.
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