Вирусолог исключил появление более заразных штаммов коронавируса

Коронавирус становится менее патогенным и со временем превратится в сезонную инфекцию, заявил «Радио 1» член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, вирусолог Петр Чумаков.

По его словам, на данный момент уже сформирован определенный коллективный иммунитет, поэтому болезнь проходит в менее опасной форме.