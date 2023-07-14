Вильфанд рассказал, что июнь установил сразу три мировых погодных рекорда
Июнь текущего года установил сразу три мировых рекорда: первый месяц лета стал самым жарким в мире, отличился максимальным теплом в Северной Атлантике и низким уровнем льда в Антарктиде. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
Метеоролог подчеркнул, что июнь на планете стал самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений.
«Также отмечается экстремальное тепло в Северной Атлантике и рекордно низкий уровень морского льда в Антарктике, то есть сразу три позиции у нас по итогам месяца», — отметил Вильфанд.
По словам эксперта, июнь превзошел средние показатели последних 30 лет на 0,5 градуса, однако жара сохранится и в июле, пишет «Свободная пресса». Кроме того, Вильфанд поделился, что уровень морского льда в Антарктике стал «беспрецедентно низким», и это вызывает настороженность.
Как отметил научный руководитель Гидрометцентра, во второй половине 2023 года будет фиксироваться все больше погодных рекордов. На ситуацию повлияют антропогенные факторы и Эль-Ниньо — повышение температуры в Тихом океане, в дальнейшем распространяющееся по всем экваториальным акваториям Мирового океана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru