Вильфанд рассказал, что июнь установил сразу три мировых погодных рекорда

Метеоролог подчеркнул, что июнь на планете стал самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений.

«Также отмечается экстремальное тепло в Северной Атлантике и рекордно низкий уровень морского льда в Антарктике, то есть сразу три позиции у нас по итогам месяца», — отметил Вильфанд.

По словам эксперта, июнь превзошел средние показатели последних 30 лет на 0,5 градуса, однако жара сохранится и в июле, пишет «Свободная пресса». Кроме того, Вильфанд поделился, что уровень морского льда в Антарктике стал «беспрецедентно низким», и это вызывает настороженность.

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра, во второй половине 2023 года будет фиксироваться все больше погодных рекордов. На ситуацию повлияют антропогенные факторы и Эль-Ниньо — повышение температуры в Тихом океане, в дальнейшем распространяющееся по всем экваториальным акваториям Мирового океана.

