Вильфанд: прогнозируется сложная ситуация с половодьем на реках Обь, Енисей и Лена
В мае в районах, где протекают реки Обь, Енисей и Лена, прогнозируется сложная ситуация с половодьем, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, в Сибири много снега, поздно приходит весна, поэтому будет сложное половодье. В верховьях рек половодье уже начиналось, но потом температура понизилась, и вода опять замерзла. Как напомнил эксперт, на Лене повышение уровня воды, как правило, бывает в первой половине мая.
Когда начинается потепление в Иркутской области, тогда начинаются сложности на Лене., отметил Вильфанд.
Ранее Вильфанд рассказал, каким будет лето, сообщает «Радиоточка НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru