Вильфанд: прогнозируется сложная ситуация с половодьем на реках Обь, Енисей и Лена

По его словам, в Сибири много снега, поздно приходит весна, поэтому будет сложное половодье. В верховьях рек половодье уже начиналось, но потом температура понизилась, и вода опять замерзла. Как напомнил эксперт, на Лене повышение уровня воды, как правило, бывает в первой половине мая.

Когда начинается потепление в Иркутской области, тогда начинаются сложности на Лене., отметил Вильфанд.

Ранее Вильфанд рассказал, каким будет лето, сообщает «Радиоточка НСН.

