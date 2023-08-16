Вильфанд предупредил о «Ростовском лете» в Москве
16 августа 202306:20
В ближайшие три дня в Москве ожидается потепление до 28-31 градуса, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, такая погода более характерна для Ростова в этот период. 16 августа будет 26-28 градусов, 17 августа - 27-29 градусов, а в пятницу — 29-31 градус. Однако в ближайшие выходные ожидается заметное похолодание.
Ранее Вильфанд завил, что сильные дожди придут в ближайшие дни в 14 регионов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru