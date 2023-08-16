Вильфанд предупредил о «Ростовском лете» в Москве

По его словам, такая погода более характерна для Ростова в этот период. 16 августа будет 26-28 градусов, 17 августа - 27-29 градусов, а в пятницу — 29-31 градус. Однако в ближайшие выходные ожидается заметное похолодание.

Ранее Вильфанд завил, что сильные дожди придут в ближайшие дни в 14 регионов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

