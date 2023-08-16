Вильфанд предупредил о «Ростовском лете» в Москве

В ближайшие три дня в Москве ожидается потепление до 28-31 градуса, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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По его словам, такая погода более характерна для Ростова в этот период. 16 августа будет 26-28 градусов, 17 августа - 27-29 градусов, а в пятницу — 29-31 градус. Однако в ближайшие выходные ожидается заметное похолодание.

Ранее Вильфанд завил, что сильные дожди придут в ближайшие дни в 14 регионов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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