Вильфанд: На половине территории РФ ожидается температура выше нормы

По его словам, речь идет о западе Урала, востоке Красноярского края, а также Якутии, Приморском крае, Амурской и Магаданской областях, Забайкальском крае. На остальной территории страны температура будет ближе к норме.

Как отметил синоптик, на большей части страны среднее количество осадков за месяц будет около нормы за исключением юга Приволжского федерального округа, центра Урала, востока Якутии, где прогнозируется их дефицит. При этом избыток дождей эксперты ожидают в Ставропольском, Алтайском краях, Архангельской, Кемеровской областях, востоке Камчатского края.

Ранее Вильфанд спрогнозировал «волну тепла» в пяти регионах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

